Терехин рассказал, как можно уклониться от уплаты налогов

В проекте нового Налогового кодекса прописаны, как минимум, две схемы ухода крупного бизнеса от налогов. Об этом заявил журналистам народный депутат от БЮТ Сергей Терехин, пишет «Фокус». «В кодексе снова прописано правило о том, что если у вас есть материнская компания в офшоре, а вы ее украинская «дочка», то когда вы платите дивиденды, вы вообще не платите налоги», - рассказал депутат. По словам Терехина, схема действенная: именно этим способом с помощью материнской компании в офшоре один из украинских олигархов в прошлом году вывел из Украины 5 млрд долларов. Депутат назвал и второй способ уйти от налогов – воспользоваться льготами, вводимыми для легкой промышленности и отелей. «Согласно кодексу, балансы предприятий, занимающихся разными видами бизнеса, не разделяются. Например, вы выращиваете кур и строите космический корабль. Баланс при этом не разделяется: суммируются все доходы и все расходы, и получается «солянка». Так вот, когда две отрасли освободили от налогообложения, то не сказали, что делать, если этот отель будет, скажем, торговать оружием. Теоретически, согласно данному кодексу, он не будет платить налоги с любого вида бизнеса», - подчеркнул нардеп. «Не нужно легкой промышленности и отелям освобождение от налогообложения. Потому что в сочетании с «мамой» и дивидендами в офшоры это приводит к эффекту ускоренного выведения налогов из нашей юрисдикции», - объяснил Терехин. Напомним, 21 сентября Кабинет Министров Украины внес в парламент проект Налогового кодекса. В то же время 28 сентября вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил, что правительство планирует переписать некоторые положения в проекте Налогового кодекса.