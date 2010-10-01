Глава МФВ поверил в Азарова

Международный валютный фонд положительно оценивает уровень сотрудничества в Украине между всеми ветвями власти, в частности, между Президентом и правительством. Об этом во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровыв заявил глава МВФ Доминик Стросс-Кан, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. «Я хотел бы отметить главное изменение, которое я наблюдаю в настоящий момент сравнительно с тем, как работало прошлое правительство. Мне приятно слышать, что вы вместе с Президентом обсуждаете вопрос, делаете прогнозы, и я уверен, что вы действительно справитесь с теми заданиями, которые перед собой ставите», - сказал Стросс-Кан. Также глава МВФ подчеркнул, что доволен уровнем сотрудничества между Украиной и Фондом. «Мы хотим совместно поработать над тем, чтобы все те решения, которые вы принимаете на следующий год, успешно обеспечивали программу сотрудничества между Украиной и МВФ. И в этом контексте необходимо, чтобы проект бюджета на 2011 год отвечал программе сотрудничества. В частности, необходимо обеспечить выполнение дефицита бюджета на уровне 3,5 процента от ВВП», - сказал он. Напомним, глава представительства МВФ в Украине Макс Альер считает, что на фоне улучшения ситуации в мировой экономике начнется экономический рост в Украине.