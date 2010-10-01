Кабмин заложил в Госбюджет дефицит в 3,4% ВВП

Проект закона о Государственном бюджете на 2011 год предусматривает сокращение реального дефицита бюджета до 3,4 процента. Об этом во время встречи с председателем МВФ Домиником Стросс-каном заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. Азаров отметил, что проект госбюджета на следующий год будет базироваться на новом Налоговом кодексе. «Мы уже в настоящий момент посчитали бюджет на следующий год. Мы закладываем в проект значительное сокращение реального дефицита бюджета, где-то 3,4 процента ВВП», - сказал он и прибавил, что Кабмин существенно уменьшает внутренние и внешние заимствования. Кроме того, Азаров отметил, что правительство на данный момент работает над сокращением административных расходов и сокращением соотношения внешнего долга Украины к уровню ВВП. «Мы в настоящий момент сокращаем административные расходы, планируем значительно сократить их в следующем году. Мы удержим дефицит бюджета на уровне 3,5 процента и удержим соотношение нашего внешнего долга к ВВП на уровне 43-44 процентов», - сообщил премьер. Напомним, в МВФ подсчитали, что госдолг Украины к концу 2010 года составит 40-41% ВВП.