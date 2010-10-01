Кабмин будет заменять уголь ветром и водой

Кабинет министров Украины намерен построить в АР Крым, Донецкой и Луганской областях ветряные электростанции. Об этом во время 7-го саммита «Ялтинской европейской стратегии» заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев сегодня, сообщили «Главреду» в его пресс-службе. «В Крыму на берегах Азовского и Черного морей мы планируем построить 1 тыс. МВт ветровых электростанций и еще 1 тыс. МВт – на территории Донецкой и Луганской областей. Благодаря ветровой энергетике мы сможем заменить 21 млн тонн условного топлива», - сказал Клюев. Он отметил, что на сегодняшний день есть уже несколько проектов по строительству станций. «Мы сейчас подписали два инвестиционных проекта по строительству в Украине ветровых электростанций. У нас уже работает один завод по производству ветроагрегатов - «Южмаш», - заявил вице-премьер. Он также сообщил, что малую гидроэнергетику правительство планирует развивать в Западной Украине, где есть большое количество малых горных рек. «Мы в течение 10 лет сможем заменить еще дополнительно 3 млн т условного топлива», - сообщил Клюев. Кроме того, по словам чиновника, в Кабмине также рассматриваются вопросы развития солнечной энергетики. «Поэтому правительство приняло решение построить в Крыму 1 тыс. МВт солнечных электростанций и еще 1 тыс. МВт – в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. За счет этого мы сможем заменить около 6 млн тонн условного топлива», - сказал Клюев. Напомним, 25 августа на заседании Комитета по экономическим реформам Президент Украины Виктор Янукович назвал национальные проекты, в рамках которых будет реформироваться экономика Украины. Среди таких проектов он отметил «новую энергетику», «новое качество жизни», «развитие инфраструктуры» и т.д.