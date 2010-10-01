Украина уже знает, у кого будет покупать сжиженный газ

Украина ведет переговоры о заключении долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа с несколькими странами. Об этом в рамках 7-го саммита «Ялтинской европейской стратегии» заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, пишет «Интерфакс-Украина». «Мы ведем переговоры о долгосрочных поставках сжиженного газа с целым рядом стран», - сказал Клюев. Вице-премьер отметил, что министерство топлива и энергетики Украины и НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время завершат подготовку документации, необходимой для проведения процедуры закупки услуг по разработке технико-экономического обоснования строительства в Украине регазификационного терминала. Напомним, Кабинет Министров Украины в конце марта утвердил план мероприятий на 2010 год по реализации инвестиционного проекта «Поставка в Украину сжиженного природного газа и строительство регазификационного терминала». В свою очередь министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко заявлял, что отбор разработчика технико-экономического обоснования строительства в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа будет завершен до конца этого года.