«Газпром» собирается запустить Nord Stream уже в следующем году

Газопровод Nord Stream будет введен в эксплуатацию уже в 2011 году. Об этом журналистам сообщил заместитель главы «Газпрома» Андрей Круглов, сообщает «Интерфакс». «Введение «Северного потока» в эксплуатацию может произойти в 2011 году», - сказал он, подчеркнув, что инвестиционная программа «Газпрома» на ближайшие 3 года является амбициозной и предусматривает, в первую очередь, развитие газотранспортной системы. По словам Круглова, строящийся газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток является основной составляющей «Восточной программы» «Газпрома», на которую будет направлен наибольший объем инвестиций «Газпрома» в ближайшие три года. В числе наиболее важных проектов инвестпрограммы Круглов выделил также развитие полуострова Ямал и подготовку технико-экономического обоснования проекта «Южный поток». «Недалек тот день, когда непосредственно начнется реализация проекта «Южный поток», - сказал он. Как сообщалось ранее, бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер считает, что целью строительства газопровода «Южный поток», который экономически себя никогда не оправдает, является именно давление на Украину.