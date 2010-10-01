«Газпром» назвал цену на газ для Белоруссии

В 2011 году среднегодовая цена российского газа для Белоруссии составит около $220 за тысячу кубометров по сравнению со $185 в текущем году, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов в Минске. «Средневзвешенная цена для Белоруссии в 2011 году составит порядка $220 за тысячу кубометров», - сказал Круглов. Представитель «Газпрома» уточнил, что данную цифру он назвал, предполагая, что цена на нефть в будущем году сохранится на уровне четвертого квартала текущего года, сообщает «Газета.ru».