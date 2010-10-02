Эксперты ждут «валютных воен» между США и Китаем

2 октября 2010, 10:17

Мировая экономика находится «в травматическом состоянии», и выход из него будет долгим и непростым. Об этом заявил в ходе телемоста Нью-Йорк – Ялта на 7-м Ялтинском форуме YES колумнист Financial Times Мартин Вольф, сообщает пресс-служба форума. «Финансовый кризис оставляет тяжелое наследство: высокая безработица, низкий экономический рост, фискальные задолженности. Мы ожидаем, что процесс выхода из последствий кризиса будет долговременным», - сказал Вольф. По его словам, шесть крупнейших экономик мира снизили показатели ВВП, и до сих пор не вышли на посткризисный уровень. Кроме того, их ожидает длинный период реструктуризации финансового сектора. Индию и Китай кризис затронул меньше, но сегодня возникают новые риски – в частности, риски возникновения «валютных войн» между США, Китаем и другими странами. Риск «валютных войн» видит и директор Института Международной экономики Петерсона Фред Бергстен. Он считает, что практически все страны сегодня используют девальвацию валют как меру выхода из кризиса. «Каждая страна хочет, чтобы рост был за счет экспорта. Но не думает, какой должен быть профиль восстановления. Все хотят, чтобы их рост вызывался экспортом. Поэтому каждая страна хочет низкого обменного курса. Но это опасность. Ведь надо помнить, что произошло в 30-х годах: девальвация валюты привела к депрессии», - считает Бергстен. Он также отметил, что одновременная девальвация валют может провоцировать и уже провоцирует международные экономические разногласия – в частности, между США и Китаем.

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