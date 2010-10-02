На саммите YES сегодня выступят Азаров, Колесников и Кучма

Сегодня продолжит работу Седьмой саммит Ялтинской европейской стратегии (YES). В программе саммита на субботу запланировано обсуждение следующих тем: - Глобальная экономика и Украина; - Строительство высокотехнологических экономик — восточная «Силиконовая долина» и Wall Street; - Модернизация Украины - от стратегии к реализации; - Украина: движение на Восток и/или на Запад? - Пути в будущее Украины: какие изменения нам нужны? - Энергетические вызовы. Ожидаются выступления и заявления депутатов Европарламента, представителей российской рабочей группы по созданию мирового, финансового центра, ученых Лондонского университета, а также представителя МВФ Доминика Стросс-Кана и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта. С украинской стороны в заседаниях саммита примут участие премьер-министр Николай Азаров, вице-премьеры Сергей Тигипко и Борис Колесников, глава парламента Владимир Литвин, экс-президент Украины Леонид Кучма, а также министр топлива и энергетики Юрий Бойко.