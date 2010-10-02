Стросс-Кан осуждает позицию России по делу «Нафтогаз»-РУЭ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан считает, что Российская Федерация должна помочь Украине рассчитаться с компанией «РосУкрЭнерго». Об этом он заявил в Ялте на саммите, организованном «Ялтинской европейской стратегией», передает УНИАН. «Давайте откровенно скажем, что оба участника этой истории могли бы внести свой вклад в решение этой проблемы», - сказал Стросс-Кан. По его словам, министр финансов России Алексей Кудрин на такие предложения отвечает отрицательно. «Он очень часто говорит нет, ни в коем случае, когда я поднимаю этот вопрос, но я думаю, что, может быть, было бы по честному, если бы обе стороны приняли участие», - отметил директор-распорядитель МВФ. Напомним, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RUE 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.