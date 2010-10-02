«Газпром» назвал Македонию заинтересованной в «Южном потоке»

Македония изучает возможность присоединение к проекту «Южный поток». Об этом сообщает управление информации ОАО «Газпром». Согласно сообщению, такие выводы сделала делегация «Газпрома» во главе с Леонидом Чугуновым по результатам визита в Македонию. «В ходе переговоров обсуждались возможности подключения Македонии к проекту «Южный поток». Принимая во внимание реализуемую в стране программу ускоренной газификации, перевод электростанций на газовое топливо, развитие электрогенерирующих мощностей и, как следствие, значительный рост газопотребления в ближайшие годы, была достигнута договоренность приступить к предметному рассмотрению экономических и технических условий увеличения поставок российского газа в Республику, в том числе за счет строительства отвода от «Южного потока», - говорится в сообщении. В «Газпроме» также отметили, что проявленный Македонией практический интерес к проекту «Южный поток» является «еще одним свидетельством актуальности, важности и экономической привлекательности газопровода». Газопровод «Южный поток» планируют построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долларов.