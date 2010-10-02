Минсоцполитики не хочет пересматривать льготы для ветеранов и ликвидаторов

Правительство не планирует пересматривать вопросы льгот ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной политики Украины Виталий Мущинин, передает УНИАН. «Один из важнейших вопросов сегодня, стоящих перед нашим министерством - это планы относительно того, что мы будем делать с системой предоставления льгот, потому что в Украине около 13 млн. человек пользуются правом на назначение льгот», - сказал заместитель министра. При этом он уточнил, что речь идет о льготах на оплату коммунальных услуг, льготы на проезд в транспорте, льготы за услуги связи и другие. Мущинин отметил, что правительство разработало стратегию, направленную на упорядочение системы предоставления льгот. При этом заместитель министра труда и социальной политики заверил, что «и упомянутой стратегией, и планом экономических реформ предусмотрено, что льготы ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, инвалидам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, ликвидаторам аварии на ЧАЭС пересматриваться не будут». «То есть они будут предоставляться в том порядке и по тому механизму, по которому они сегодня предоставляются», - сказал Мущинин.