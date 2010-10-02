Минагрополитики готовится кормить всю планету

Украина войдет в пятерку стран, которые будут обеспечивать продовольственную безопасность Земли. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба Партии регионов. «Мы пришли к выводу, что у нас есть четыре направления развития – продовольственное потребление, внутреннее обеспечение фуражом, внутренняя переработка технических культур на масло и биотопливо и экспортоориентированные отрасли», – сообщил глава МинАПК, говоря об итогах своего визита в США. В настоящее время в Украине находятся представители американской зерновой ассоциации и фермеры. «Они посещают наши ведущие предприятия, знакомятся с инфраструктурой зернового рынка, производством. В ближайшее время мы как Министерство должны встретиться с ними и разработать дорожную карту сотрудничества», – уточнил он. Министр также сообщил, что договорился с американскими о направлении кредитных средств на проекты обновления технического парка отечественных хозяйств. «Общий объем кредитных средств - 250 млн. долларов США под 4% годовых на 8 лет. Цель - закупка комбайнов Джон Дир для отечественных хозяйств. На базе агроуниверситетов будут созданы группы по обучению специалистов и центры технической поддержки и обслуживания», – резюмировал Присяжнюк.