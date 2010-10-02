Иранский компьютерный вирус добрался до Германии

Заводы немецкого концерна Сименс в Германии поразил компьютерный вирус Stuxnet, который ранее атаковал промышленные объекты Ирана. Представители компании отмечают, что ущерб был незначительным, передает «Немецкая волна». Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя концерна, 15 клиентов этой компании во всем мире обнаружили вирус на своем оборудовании и сообщили о нем в службу поддержки концерна. При этом пятеро клиентов имеют главный офис в Германии, а остальные - в других странах Западной Европы, США и Азии. Представитель компании подтвердил, что среди пострадавших объектов были электростанции, химические заводы и другие промышленные предприятия. Во всех случаях вирус был обнаружен и удален. Ни одно из предприятий не вышло из-под контроля и не было остановлено.