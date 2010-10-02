Азаров в Ялте похвастал достигнутой экономической стабильностью

Премьер-министр Украины Николай Азаров снова рассказал о достигнутой в Украине экономической стабильности и выполнении программ сотрудничества с международными организациями. Соответствующие заявления премьер сделал во время выступления на заседании международного форума «Ялтинская европейская стратегия», сообщает пресс-служба премьера. Азаров подчеркнул, что правительство выполняет программу сотрудничества с МВФ, а бюджетный дефицит удерживается в пределах определенных меморандумом, финансовая ситуация оздоровлена. Эти факторы дают возможность на следующий год планировать дальнейшее сокращение дефицита бюджета до 3,5% от ВВП, а также благоразумно вводить социальные реформы. Из уже начатых реформ премьер-министр назвал налоговую, в частности принятие нового Налогового кодекса. «Я абсолютно ответственно могу гарантировать, что в Украине в следующем году будет создан наиболее лояльный в Европе климат к бизнесу. Причем речь идет не только о сокращении ставок налогов и отмене неэффективных налогов - говорится также о весьма существенной дерегуляции экономической деятельности, создании правовой ситуации равной ответственности бизнеса и государства», - подчеркнул Азаров. Отвечая на вопрос аудитории о планах правительства относительно преодоления коррупции, премьер-министр подчеркнул, что эта работа значительно активизировалась за последние полгода. По его словам, многочисленные задержания коррупционеров, причем и высокого ранга - это свидетельство того, что в стране постепенно, но настойчиво создается атмосфера неприятия коррупции. В свою очередь директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, выступая после Николая Азарова, подтвердил, что программа сотрудничества с МВФ выполняется добросовестно. Он также высоко оценил результаты стабилизации ситуации, которых достигла украинская власть.