Колесников рассказал о планах на строительство дорог

В Украине планируется построить 380 километров дорог в следующем году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Борис Колесников в своем выступлении на саммите YES в Ялте, сообщает УНИАН. «В следующем году (будут построены. - ред.) 380 километров абсолютно новых дорог», - сказал он. В частности, сообщил вице-премьер, будет построена дорога между трассой «Киев–Чоп» и Трускавцом. По его словам, она позволит за час добраться от львовского аэропорта до Трускавца. В будущем планируется строить в год до 700 км новых дорог. «Разрабатывается национальная концепция сразу с источниками финансирования. Вы знаете, мы отменяем ежегодный транспортный сбор и вводим акцизный. Это позволит нам аккумулировать 4 млрд. долларов в год. Один миллиард Украина тратит на эксплуатацию автомобильных дорог. ... Это позволит нам до 700 км новых дорог строить ежегодно», - сказал вице-премьер.