Премьер Китая обещает Европе победить кризис

Китай намерен купить облигации, выпущенные правительством Греции, сообщил китайский премьер Вэнь Цзябао. По его словам, «Китай предпримет серьезные усилия для того, поддержать меры стран еврозоны в целом и Греции в частности по преодолению кризиса». Вэнь Цзябао поддержал также шаги Греции по сокращению бюджетных расходов, сообщает Би-Би-Си. В свою очередь премьер-министр Греции Георгиус Папандреу заявил, что стратегическое партнерство с Китаем отвечает интересам всего региона. Китайский премьер находится с двухдневным визитом в Греции.