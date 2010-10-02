Китай готов купить греческие облигации

КНР готов помочь Греции выйти из экономического кризиса и будет покупать греческие облигации, заявил в субботу в Афинах премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Когда у Греции проблемы, Китай готов предоставить любую возможную помощь», - сказал Вэнь на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Йоргосом Папандреу. По словам китайского премьера, Греция является «наиболее заслуживающим доверия другом Китая в ЕС», сообщает «Газета.ru». Китайский политик считает, что кредитная поддержка ЕС и МВФ дала плоды, и что Греция сможет восстановить свою экономику собственными усилиями в темпе общемирового восстановления после кризиса. При этом в Пекине готовы покупать греческий суверенный долг, когда Греция вернется на международный рынок заимствований, уточнил Вэнь Цзябао. «Китай уже купил и держит греческие бонды и продолжит сохранять позитивный настрой относительно того, чтобы покупать бонды, которые Греция выпустит в будущем», - уточнил китайский премьер.