Экономика «выдохлась» - гривня укрепилась

«Возникает вопрос: свидетельствует ли это об устойчивости гривни в долгосрочном плане? Или это какое-то временное затишье, временная устойчивость, которая базируется на каких-то экономических достижениях в нашей экономике? В чем суть этой стабилизации?Это затишье свидетельствует только об окончательном ослаблении экономики, которая, можно сказать, достигла дна. Существуют только те отрасли, которые не могут не существовать в любой экономике - рынок продуктов, легкая промышленность, связь, транспорт и что-то примыкающее к этим отраслям. Эти сектора обеспечивают жизнедеятельность страны.Положение дел в других секторах экономики говорит о том, что они поддерживаются только тем спросом, который рождают внешние рынки. Внутренний рынок на технологическую продукцию упал и не подает никаких признаков жизни.Кроме того, поддержание курса удалось на фоне наиболее вредного для экономики действия монетарного регулятора, Нацбанка - порождения денежного голода.Курс валют не будет испытывать больших потрясений и скачков только из-за того, что экономика «выдохлась» и уже не нуждается в валютных поступлениях».«Какие причины текущего укрепления гривни, насколько долгосрочной является эта тенденция? Для нас, экспертов, очевидным является то, что текущая ситуация на валютном рынке вызвана локальными факторами. Я, пожалуй, соглашусь со своим коллегой, что основной фактор – это крайне низкая ликвидность в системе.Второй фактор – у нас уже второй месяц подряд есть выравнивание по счету текущих операций и есть небольшой профицит. Проще говоря, больше валюты стало приходить по товарным операциям, меньше стало утекать по различным финансовым операциям, по кредитным, по выплатам долгов и т.д.Есть некоторое ужесточение правил проведения валютных операций на наличном рынке. Очень сложно сказать, насколько они сыграли свою роль именно в текущем укреплении гривни. Можно также говорить о снижении каких-то девальвационных ожиданий, прежде всего, по закупкам газа: сняты санкции, есть какая-то ясность по оплате за газ до конца года. И, как мы видим, отказ в транше МВФ не подорвал текущие ожидания на рынке.В то же время действия этих факторов не вызваны фундаментальными причинами. А фундаментальные факторы говорят о том, что тенденция к укреплению не является долгосрочной. Я бы назвал три основных причины. Это, прежде всего, высокий дефицит бюджета - вместе с дефицитом «Нафтогаза», с рекапитализацией он может быть выше 10% в этом и следующем году.Второй фактор - высокая инфляция. Здесь очень простая зависимость: дешевые деньги не могут стоить дорого. Если мы говорим о долгосрочном или среднесрочном периоде, то высокая инфляция всегда подрывает ценовую конкурентоспособность экспорта.Немаловажная причина - это то, что не до конца стабилизирован финансовый сектор.Причина номер четыре, о которой говорил мой коллега, но я бы не говорил о том, что существует полное отсутствие координации действий между НБУ и правительством. Скажем так – эта координация очень слабая».«Любой долгосрочный прогноз на следующий год - это гадание на кофейной гуще. Я отслеживаю прогнозы одной очень уважаемой иностранной компании, одного из самых крупнейших мировых банков - прогнозы по Украине на 2010 год меняются каждый месяц. Поэтому с уверенностью можно говорить только о том, какой курс будет до конца года. Я думаю, он будет действительно в очень узком коридоре – возможно, плюс-минус 2%».«Что бы мы ни выполняли, транш будет. Когда будет? - это другой вопрос. Потому что, как заявила Юлия Владимировна Тимошенко, сотрудничество с МВФ - это наша единственная антикризисная программа.Я больше склоняюсь к мысли, что это не наша антикризисная, а их антикризисная программа, потому что МВФ, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы увеличивать зону влияния или поддерживать зону действия доллара. И таким образом, в завуалированном виде, предоставлять кредиты в долларах уже субъектам государств.Теперь эти транши являются явно необходимыми, ибо мы попали в ловушку: без очередного транша мы не можем решить ни бюджетных вопросов, ни вопросов по внешним платежам. Но в то же время, условия, на которых мы эти транши берем, приводят к тому, что мы еще более усугубляем внутреннюю ситуацию и лишаем себя источника для погашения своих внешних обязательств, а также ухудшаем в целом ситуацию, которая складывается на внутреннем рынке».«Выход из этой ситуации теперь очень сложный. Показатели внешнего долга, дефицит бюджета, отсутствие валютных поступлений - все эти причины требуют очень серьезного подхода вплоть до непопулярных мер и на валютном рынке, и в экономике. Но это противоречит той школе, тем подходам, которые провозглашаются у нас в стране».«В данной ситуации в наибольшей степени проявилась вредность мифа о разделении ответственности монетарных и экономических властей. Национальный банк как главный монетарный регулятор отвечает за показатели валютного курса, он добивается этого любимыми монетарными способами. То, что это делается путем затравливания национального производителя, - это его не касается, потому что это по сфере ответственности относится как бы уже к экономической власти, то есть к правительству.Таким образом, мы видим, что две власти выполняют свои функции, но в целом за экономическое состояние страны у нас ответственного нет».«Я думаю, в самом Национальном банке сейчас должно превалировать «чемоданное» настроение. Я не помню, когда именно господин Стельмах уходит с должности, по-моему, это 15 декабря. Поэтому естественно, что до выборов президента у нас не будет нового главы Нацбанка. Кто-то будет исполнять эту функцию из нынешних зампредов. Как это отразится на текущей ситуации, на том, что Нацбанк административными методами удерживает курс? Сложно сказать».: «Очевидным является то, что пока между Национальным банком и правительством не будет общего языка, не будет даже формального механизма координации действий, ни о какой стабилизации, ни о каком устойчивом экономическом росте не может быть речи».: «Они никогда не смогут помириться. И этому есть объективная причина. Мы приняли стабилизационный закон в прошлом году, в котором заложены два подхода к выходу из ситуации: стенд-бай и стабилизационный фонд как правительственный.В чем их противоречие? В том, что первый базируется на монетаристских принципах и требует жесткой политики борьбы с инфляцией и гибкого курса, а второй, правительственная часть, отражает кейнсианские принципы– это деньги бюджета, это кредитование экономики, стимулирование роста национальных производств.Эти подходы принципиально отличаются. То, что требует правительство, не может быть выполнено в связи с требованиями стенд-бай, а стенд-бай не дает возможности правительству воспользоваться тем, что делают другие страны.Таким образом, ни о каком примирении мы не можем говорить, пока мы не определим модель развития. Но ответ очевиден: правительство заявило о сотрудничестве с МВФ по программе стенд-бай. А программа стенд-бай отражает то, что делалось в мире до сентября 2008 года. Это опора на неолиберальные позиции, которые и привели к банкротству мировой финансовой системы. Поэтому на тех методах мы никогда не выйдем из этого кризиса.Вот вам и замкнутый круг.Приверженность неолиберальной модели себя исчерпала на внешнем рынке, но здесь не произошло изменения элит. Нельзя выходить из кризиса с теми людьми, кто в него завел».