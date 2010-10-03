Беларусь нашла себе нового главного экономического партнера

В среднесрочной перспективе Турция войдет в число основных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Валерий Колесник по итогам состоявшихся 2 октября встреч главы белорусского государства Александра Лукашенко с премьер-министром и президентом Турции, пишет «БЕЛТА». Колесник также рассказал, что президент Беларуси встретился с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в его стамбульской резиденции. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Турцией. По словам посла, достигнуты договоренности об активизации контактов по линии профильных министерств, концернов, белорусских и турецких компаний. Дипломат подчеркнул, что уже в ближайшее время стороны планируют начать предметную проработку проектов по кооперации в автомобиле- и тракторостроении, легкой промышленности. Турецкая сторона проявила интерес к развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности, по поставкам белорусской продукции животноводства. Президент Беларуси пригласил турецкие компании к более активному вхождению в строительный рынок нашей страны. Напомним, по данным ПРООН, Беларусь лидирует среди стран СНГ по производству картофеля, молока и мяса.