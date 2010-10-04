Китай лидирует по темпам роста экономики

По темпам экономического развития в годы 11-й пятилетки (2006-2010 годы) Китай выходит на первое место в мире, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету «Жэньминь жибао». «Хотя 2010 год еще не закончился, уже очевидно, что в 11-й пятилетке экономика Китая совершила скачок. В 2006-2009 годах, то есть за четыре года пятилетки, среднегодовой рост ВВП составил 11,4%, это на 1,6 процентных пункта превосходит результат десятой пятилетки, когда темпы экономического роста достигли 9,8%», - говорится в статье газеты. Показатели темпов развития китайской экономики на 8,2 процентных пункта превосходят этот же показатель мировой экономики. Эти успехи были достигнуты, несмотря на то, что Китай в годы последней пятилетки столкнулся с такими «серьезными вызовами», как разрушительное землетрясение в провинции Сычуань в 2008 году и другие многочисленные стихийные бедствия. В первой половине 2010 года экономика Китая выросла на 11,1%.