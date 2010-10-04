Украинские газодобытчики смогут продавать газ по максимальной цене

Согласно закону «Об украинском рынке газа» все газодобывающие предприятия получат возможность свободно продавать голубое топливо на рынке. Об этом сказал директор департамента по вопросам нефтяной и газовой промышленности Минтопэнерго Константин Бородин в эфире ТВі, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала. «С 2010 по 2015 на газовом рынке Украины проходит переходной период, который до 2015 года завершится полной либерализацией рынка. То есть «Укрнафта», «Укргазвидобування», любая другая компания, полностью или частично государственная компания будет иметь возможность продавать свой газ кому угодно, то есть промышленному потребителю, то есть по максимальной цене», - сказал Бородин.