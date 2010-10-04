Янукович забрал у Рады престижный пансионат в Крыму

Пансионат «Глициния» в Крыму, где любили отдыхать высшие советские руководители Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев, стал камнем преткновения между парламентом и Президентом. Один из самых престижных пансионатов Крыма, который в последнее время находился на балансе Верховной Рады, забирает себе Госуправление делами при президенте, сообщает Дело. Хозяйственный суд Крыма отменил решение Ливадийского сельсовета от 29 января 2009 года о выдаче Верховной Раде свидетельства на право собственности на ялтинский пансионат. Благодаря решению суда Госуправление делами вновь стало хозяином пансионата, который занимает 20 га дорогостоящей земли в Крыму. Половина территории пансионата — это памятник садово-паркового искусства в Ливадии, остальное — ботанический заказник. На территории «Глицинии» находится более 10 тыс. кв. м жилых и других помещений.