Ирак оценил свои нефтяные запасы в 143 миллиарда баррелей

Доказанные запасы нефти Ирака, по последним оценкам, составляют 143,1 миллиарда баррелей. Такое заявление сделал министр нефтяной промышленности страны Хусейн аль-Шахристани. По данному показателю Ирак по-прежнему занимает третье место в мире после Саудовской Аравии и Ирана, передает Lenta.ru со ссылкой на AFP. Ранее нефтяные запасы страны оценивались специалистами ОПЕК (Организации стран - экспортеров нефти) в 115 миллиардов баррелей. По словам аль-Шахристани, 71 процент запасов нефти сосредоточен на юге Ирака, 20 процентов - на севере, и девять процентов - в центре страны. Благодаря экспорту углеводородов Ирак обеспечивает 95 процентов доходов бюджета. Сейчас добыча нефти в Ираке составляет 2,4 миллиона баррелей в сутки. В 2009 году с целью увеличения добычи иракские власти выставили на аукцион нефтяные месторождения, допустив к их разработке иностранные компании. В частности, право на освоение месторождения "Западная Курна-2" выиграл консорциум во главе с российской нефтяной компанией "Лукойл", а месторождения "Бадра" - консорциум во главе с "Газпром нефтью".