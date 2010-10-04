Азаров огласил повестку дня Кабмина

Правительство на своем заседании обсудит проект прогнозного плана жилищного строительства на 2011 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает пресс-служба премьера. Кроме того, Николай Азаров отметил, что правительство заслушает информацию Министерства регионального развития и строительства о состоянии ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства с высокой степенью готовности. Также Кабмин намерен принять Программу межрегионального приграничного сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2016 годы. По словам Азарова, программа включает совместные мероприятия и проекты в различных сферах межрегионального взаимодействия: здравоохранения, образования, науки, культуры, экологии, экономической кооперации.