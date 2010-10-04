Терехин поддерживает внедрение налога на депозиты

Народный депутат Сергей Терехин выступает за введение налога на доходы граждан в виде процентов по депозитам независимо от их суммы. Об этом бютовец заявил сегодня во время видеочата, сообщает УНИАН. По мнению депутата, необходимо, чтобы государство провело разъяснительную работу по данной норме и предусмотрело год-два переходного периода для ее внедрения. Терехин также предполагает, что банки могут пересмотреть свою политику в отношении депозитных ставок, беря на себя данный налог. Таким образом, введение налога на доходы граждан в виде процентов по депозитам, предусмотренное проектом Налогового кодекса (ставка налога – 5%), может привести к «подорожанию» кредитов. Депутат отметил, что при введении нормы о налогообложении доходов граждан в виде процентов по депозитам физлиц в Украине не останется банковской тайны, поскольку налоговые инспекторы смогут требовать от банков полного раскрытия информации о счетах граждан. Кроме того, по его словам, появится риск злоупотреблений со стороны налоговых органов по отношению к депозитам граждан.