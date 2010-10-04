Создание ЗСТ более выгодно Украине, чем Европе - ЕК

В Европейской комиссии считают, что Украина ничего не потеряет при создании зоны свободной торговли с ЕС. Об этом журналистам заявил представитель Европейской комиссии Джон Клэнси, пишет «Интерфакс-Украина». «Зона свободной торговли увеличивает экономическую активность посредством увеличения торговых потоков между двумя партнерами. Базируясь на опыте, абсолютно некорректно говорить, что Украина потеряет 20% государственных поступлений. Наоборот, увеличение экономической активности имеет потенциал содействовать увеличению годового дохода», - сказал Клэнси. По его словам, ЕС предлагает Украине новый тип Соглашения о зоне свободной торговли, так называемую глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли, которая является частью Соглашения об ассоциации. Клэнси утверждает, что, согласно расчетам, ЗСТ с Украиной принесет существенные выгоды населению обоих партнеров. «Для Украины влияние этого соглашения, вероятно, будет более позитивным, что включает реальное увеличение поступлений, прибыли от международной торговли, продуктивности и трудоустройства», - сказал он. В качестве подтверждения своих слов, представитель ЕК обратился к исследованиям, проведенным в 2007 году, в соответствии с которыми подсчитано, что улучшение благосостояния в Украине составит более чем 5%, а рост зарплаты квалифицированного и неквалифицированного труда в долгосрочной перспективе более чем на 4%, как прямой эффект от ЗСТ с Украиной. «Эти проекты полезны, но они только модели. Выгоды в отношении благосостояния, увеличения годовых поступлений будут достигнуты только если необходимые условия будут выполняться», - подчеркнул он. Клэнси утверждает, что ЕС предлагает упростить весь импорт из Украины только с небольшим ограничением в виде квот и только для очень чувствительных продуктов (этот вопрос является предметом переговоров). «Большая часть этого упрощения произойдет после того, как соглашение вступит в силу, в то же время ЕС уже согласился, что украинская сторона упростит импорт из ЕС за необходимый переходной период, если это необходимо, сроком до 10 лет», - сказал представитель ЕК. Напомним, 1 октября, выступая в рамках Ялтинской ежегодной встречи, Президент Украины Виктор Янукович заявил, что предлагаемые Европейским Союзом условия создания зоны свободной торговли мало приемлемы для Украины, поскольку сопряжены со значительными затратами и одновременно потерями государственного бюджета. «Например, сейчас ЕС предлагает одномоментно снять тарифные и нетарифные ограничения. Стоимость этого - 20% потерь бюджета от импортных поступлений из ЕС», – сказал он.