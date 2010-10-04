Минэкономики поднимает минимальные цены на водку и коньяк

Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные оптовые и розничные цены на водку — на 14,1%, коньяк — на 12,7-15,8%, вина — на треть. Проект постановления опубликован сегодня на сайте ведомства. В пояснительной записке к постановлению указано, что действующие минимальные цены на алкоголь не соответствуют реальным потребностям рынка. Они «не отображают повышение акцизного сбора и стоимости спирта, которые произошли в 2009—2010 годах». Минэкономики предлагает всем желающим внести свои предложения по поводу акцизов в течение месяца. Согласно документу, минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия будут повышены с действующих 68 гривен/литр 100%-го спирта до 77,65 гривны/литр 100%-го спирта, а розничная — с 89,8 гривны/литр 100%-го спирта до 102,5 гривны/литр 100%-ного спирта. Также предлагается увеличить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на коньяк «три звездочки» на 15,8% — до 110,42 гривны/литр 100%-го спирта и до 152,39 гривны/литр 100%-го спирта соответственно. Проект постановления также предусматривает, что коньяк «четыре звездочки» минимальные оптово-отпускные цены составят 121,31 гривны/литр 100%-го спирта против 106,3 гривны/литр 100%-го спирта, розничные — 167,41 гривны/литр 100%-го спирта против 146,7 гривны/литр 100%-го спирта. В соответствии с документом коньяк «пять звездочек» должен стоить в опте минимум 136,2 гривны, в рознице — 187,98 гривны/литр 100%-го спирта, тогда как в настоящее время минимальные оптовые цены на него составляют 120,8 гривны/литр 100%-го спирта, розничные — 166,7 гривны/литр 100%-го спирта.