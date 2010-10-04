«Нафтогаз» решил возобновить поставки газа в польский Грубешув

НАК «Нафтогаз Украины» временно возобновила прекращенные с сентября этого года поставки газа в польский Грубешув, в который ежегодно поставляется около 9 млн кубометров газа, сообщает УНИАН. «Сейчас газ поставляется, но поставки могут быть в любой момент прекращены, поскольку украинская сторона не приняла решения о постоянном возобновлении», – сообщили в пресс-службе компании PGNiG. В PGNiG отметили, что рассчитывают на возобновление постоянных поставок. Напомним, польский PGNiG в начале сентября т. г. обвинил «Нафтогаз Украины» в нарушении действующего до 2021 года контракта на поставки газа в польский Грубешув. Согласно сообщению польской компании, «Нафтогаз» объяснил прекращение поставок изменением украинского законодательства, согласно которому весь добытый в Украине газ должен реализовываться на украинской территории.