С октября в некоторых городах РФ начнут выдавать талоны на хлеб

Малообеспеченным жителям Новороссийска Российской Федерации с октября 2010 года будут выдавать талоны на получение хлеба и молока, сообщает «Би-би-си». Такое решение обосновывается повышением цен на социально значимые продукты питания. Талоны будут выдаваться малоимущим многодетным семьям и одиноким пенсионерам, имеющим доходы ниже или на уровне прожиточного минимума. Сообщается, что по талонам можно будет получить бесплатно по 6 буханок хлеба и по 6 литров молока в месяц. Напомним, в конце сентября правящая в России партия «Единая Россия» предложила ввести продовольственные талоны для малоимущих слоев населения.