Греция пообещала отдать долги

Правительство Греции пообещало добиться в будущем году более быстрого сокращения своей задолженности, чем это требуют международные кредиторы. Представленным им в парламент проект бюджета предусматривает сокращение дефицита бюджета до 7%, сообщает Би-Би-Си. Представляя бюджет, премьер-министр Папандреу заявил, что его целью является скорейших вывод страны из финансового кризиса. Действующая сейчас программа жестких мер экономии будет продолжена, хотя многие эксперты выражают сомнение в том, что правительству удастся собрать заявленную сумму налогопоступлений.