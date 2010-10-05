Германия инвестирует в развитие ветроэнергетики на Донетчине

Немецкие инвесторы намерены вложить значительную сумму в развитие ветроэнергетики на Донетчине. Установка будет построена вблизи Азовского моря, где есть благоприятные природные условия для развития альтернативной энергетики, сообщает Deutsche Welle. В рамках проекта в течение года заработают 10 новых немецких ветроагрегатов, которые должны полностью покрыть потребности в электроснабжении Новоазовского района, где их и разместят. Как рассказал президент немецкой инвест-компании Йоахим Фурлендер, рассматривается также возможность производства на одном из заводов в Донецкой области компонентов оборудования для украинского и немецкого энергетического рынка. По словам немецкого инвестора, пока существуют определенные препятствия для более активного прихода иностранных предпринимателей в Украину. «Инвестиционный климат в настоящее время в Украине достаточно прохладный. В частности, европейские банки достаточно скептически относятся к предложениям инвестировать проекты в Украине», - замечает Фурлендер. Впрочем, по его словам, реализация проекта должна показать и доказать международным инвесторам, что экономика Украины работает. По словам эксперта энергетического рынка, научного работника-экономиста Олега Кутыркина, украинская ветроэнергетика и для отечественных, и для иностранных инвесторов - очень перспективное направление. Он отметил, что в стране есть политическая воля довести судьбу альтернативных источников энергии до 15% энергорынка, что предусмотрено законом «о зеленом тарифе». И если Украина станет надежнее для иностранного инвестора в вопросах условий ведения бизнеса, то о результатах можно будет говорить чаще, чем о перспективах, добавил эксперт.