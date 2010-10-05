Кабмин залез в долги еще на 2 миллиарда долларов

Российский ”Внешторгбанк” (ВТБ) предоставил правительству Украины кредит в размере 2 млрд. долл. Как передает УНИАН, об этом сообщил президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин в Москве в ходе инвестиционного форума ”ВТБ Капитал” ”Россия зовет!”. «Мы много работаем над Украиной, достаточно сказать, что ”ВТБ Капитал” предоставил кредит в размере 2 млрд. долл. правительству Украины», - сказал А.Костин. При этом он не уточнил сроки и условия кредита. Ранее, 4 октября министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин сообщил, что «ВТБ» предоставил украинским предприятиям кредиты в размере 3,5 млрд. долл. «Россия сама помогает Украине. Например, «ВТБ» банк имеет портфель кредитов украинским предприятиям на 3,5 млрд. долл. Кроме того, еще и имеет небольшой короткий кредит правительству Украины», - сказал А.Кудрин. ”ВТБ Капитал” - инвестиционный бизнес Группы ВТБ, основанный в апреле 2008 года, является одним из трех стратегических направлений Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. За два года ”ВТБ Капитал” привлек в российскую экономику свыше 40 млрд. долларов, организовав более 90 сделок на рынке долгового и акционерного капитала.