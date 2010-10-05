Парламент защитил «шкурные» интересы

Верховная Рада ратифицировала Протокол между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Молдова об исключении из режима свободной торговли к Соглашению о свободной торговле между правительствами двух стран от 13 ноября 2003 года. Как сообщается на официальном сайте парламента, за принятие соответствующего закона проголосовали 262 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале. Введение в действие данного протокола защищает интересы отечественных производителей, как на внутреннем, так и внешнем рынках по отношению к импорту в Украину сахара, сахарных сиропов, семян сахарной свеклы, этилового спирта и крепких алкогольных напитков, а также экспорта из Украины необработанных шкур и металлолома черных, легированных и цветных металлов.