Путин предложил Тигипко инвестировать в российскую экономику

Премьер-министр РФ Владимир Путин предлагает Украине расширять инвестиции в российскую экономику. Об этом он сказал в ходе инвестиционного форума ВТБ в Москве, сообщает Интерфакс-Украина. «Мне кажется, что смысл инвестирования все равно есть в российскую экономику именно со стороны украинских партнеров», - заявил Путин. Он подчеркнул, что этот интерес заметен и не только в нефтегазовой сфере, интерес инвестирования в который постоянно сохраняется. «Сейчас мы обсуждаем с нашими украинскими партнерами возможность объединения в судостроении, авиастроении, атомном машиностроении. И там могут потребоваться взаимные инвестиции. Мне кажется, что это очень перспективная и интересная сфера приложения наших усилий, интеллектуальных и инвестиционных», - сказал премьер-министр. «Я вас прошу еще раз подумать над этим и в практическом плане посмотреть на то, где украинские инвесторы могли бы приложить свои силы», - сказал премьер-министр, обращаясь к вице-премьеру Украины Сергею Тигипко.