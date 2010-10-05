Жители села Лидиевка благодарны «НИБУЛОНу» за работу и социальную защиту

Жители села Лидиевка Николаевской области приехали в Киев поддержать компанию «НИБУЛОН» и защитить ее от рейдерской атаки со стороны малоизвестной общественной организации «Взаимодействие и успех». Благодаря «НИБУЛОНу» лидиевцы спокойны за будущее своих детей. «У каждого из нас есть родственники по всей Украине, нам знакомы ситуации, когда люди владеют 17 га земли, но не получают того, что имеем мы. И в первую очередь, это возможность учить детей в родном селе», - говорит директор Лидиевской школы Лилия Безина. По ее словам, до 1996 года в одном классе могли учиться дети разного возраста, поскольку на содержание отдельно первоклашек и старшеклассников не хватало средств. После того, как «НИБУЛОН» начал финансировать учебное учреждение, в школе появились 5-9 классы, а ученики младших классов стали учиться отдельно. «У нас новая мебель, кабинетная система. Есть компьютерный класс (один компьютер на одного ученика) и интерактивная доска», - рассказывает Лилия Безина. И добавляет, что помимо этого, «НИБУЛОН» за свой счет возит учеников Лидиевской школы на экскурсии по всей Украине, оплачивает питание детей и отдых на море. Также компания отремонтировала детский сад, поддерживает дом культуры, помогает топливом и оборудованием акушерско-фельдшерскому пункту. За деньги «НИБУЛОНа» постоянно ремонтируются дороги села. Довольны лидиевцы и двумя масштабными проектами: в 2008-2010 гг. «НИБУЛОН» помог полностью заменить водопровод села в каждом дворе и обеспечил освещенность улиц. Селяне гордятся тем, что в Лидиевке всегда светло, поскольку полноценное освещение в вечернее и ночное время – редкость для сел района и не только. Заведующая молочно-товарной фермой Лидиевки Ирина Питомец добавила, что сегодня благодаря «НИБУЛОНу» в селе создано племенное хозяйство. На ферме сегодня трудятся 25 человек. «Когда пришел Вадатурский, коровы давали 300-600 гр. молока. И поскольку эта порода была малопроизводительной, от нее отказались. Вместо этого завезли скот из Германии. За девять месяцев этого года наша ферма дала 4 тыс. л молока жирностью 4,2-4,5%. А до конца года мы надеемся выйти на 5-тысячный рубеж», - подчеркивает Ирина Питомец. Молоко с лидиевской фермы используется в производстве детского питания, что лишь доказывает высокое качество продукта. Жители Лидиевки уверены, что в 1996 году приняли правильное решение. «7 сентября 2010 года на сходке жителей села мы, лидиевцы, единогласно это подтвердили, нас устраивает сегодняшняя жизнь! Мы верим Алексею Вадатурскому и компании «НИБУЛОН», - заявили они на пресс-конференции. Кроме того, лидиевцы обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от фальшивых общественных активистов и оградить компанию «НИБУЛОН», с которой они много лет плодотворно сотрудничают, от вмешательства рейдеров в ее хозяйственную деятельность. Селяне считают, что причиной нездорового интереса к «НИБУЛОНу» послужила давняя ситуация с землеотводом. Еще в 1996 году члены колхоза «Лидиевский» на общем собрании сознательно решили отказаться от права коллективной собственности на 2950 га земли и передать их в пользование компании «НИБУЛОН». В 2000 году житель Лидиевки Семен Луценко внезапно решил провести отчуждение своего пая, но для этого начал «поливать грязью» «НИБУЛОН» и руководство компании в прессе, подстрекать лидиевцев к забастовкам. В итоге дело дошло до суда, и жители села подписали мировое соглашение с «НИБУЛОНом», а Семена Луценко суд обязал выплатить моральную компенсацию за клевету и публично извиниться перед гендиректором компании Алексеем Вадатурским. Но в 2005 году ситуация повторилась, а решение опять было вынесено в пользу «НИБУЛОНа». «Нас уже обманным путем выводили к стенам Секретариата Президента в 2005 году. Использовали тогда рейдерские схемы, а мы им поверили. Потеряли все – и школу, и почту, и фельдшерско-акушерский пункт. Кому мы будем нужны, какому инвестору, если вот так вставлять нож в спину?» - возмущается Григория Горевой, механизатор. В начале этого года Семен Луценко, ныне безработный, повторил попытку распаевать землю в Лидиевке. Заручившись поддержкой малоизвестной общественной организации «Взаимодействие и успех» и не гнушаясь публичными обвинениями и оскорблениями в адрес как руководства «НИБУЛОНа», так и местной власти. «Мнение Луценко – это не мнение общины. За эти 14 лет мы ни одного дня не пожалели о своем решении передать землю «НИБУЛОНу». Компания создала в селе почти 200 рабочих мест со средней зарплатой – наибольшей в районе (от 1500 до 5000 грн); работает животноводческая ферма, выращиваются овощи», - подчеркивают лидиевцы. Жители Лидиевки, устав от деятельности провокаторов, провели сходку села, на которой постановили в судебном порядке запретить вышеупомянутой общественной организации проводить деятельность в их селе. Суд поддержал лидиевцев. Однако провокаторы продолжили допекать селян листовками, в которых открыто угрожали их спокойствию. Не выдержав прессинга, жители Лидиевки 4 октября 2010 года приехали в Киев поддержать «НИБУЛОН» и выразить благодарность руководству компании на пресс-конференции, а также в открытом письме к журналистам и общественности. «Теперь компании еще и угрожают, требуют 960 тысяч евро за то, чтобы оставить нас в покое», - возмущаются лидиевцы. «Мы очень надеемся на правоохранителей – что помогут нам жить и работать спокойно, а шантажистам и тем, кто работать не хочет, навсегда закроют дорогу в наше село».