Азаров хочет большего товарооборота с Эстонией

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что необходимо увеличить товарооборот с Эстонией. Об этом он заявил сегодня после встречи с главой эстонского парламента Эне Эргма. «Нам нужно увеличить товарооборот между нашими странами. Сейчас он измеряется где-то 0,5 млрд. долл., а я думаю, что его перспектива значительно выше», - сказал Азаров. Он отметил, что для Украины представляет интерес инновационное развитие Эстонии. «Нам нужно посмотреть, где можно вложить свои капиталы в Эстонию. Мы будем приветствовать такой обмен. Я думаю, что круг интересов достаточно широкий», - сказал премьер-министр. В частности, Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в развитии совместных проектов в области энергетики, транспортного сообщения и высоких технологий.