ЧАЭС нуждается в 1,55 млрд евро - ЕБРР

Стоимость реализации проектов, связанных с переводом объектов ГСП «Чернобыльская АЭС» в экологически безопасную систему, оценивается Украиной в 1,55 млрд. евро. Такую оценку на прошлой неделе представила Ассамблея доноров, сообщает пресс-служба первого вице-премьера Украины Андрея Клюева. Согласно сообщению, корректировка стоимости проектов, включающих строительство нового безопасного конфаймента над объектом «Укрытие», требует дополнительных взносов стран-доноров в Чернобыльский фонд «Укрытие» около 550-600 млн. евро. В то же время дефицит средств на счету ядерной безопасности на построение хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) составляет около 130-140 млн. евро. Сегодня в ходе Клюева с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Хорста Райхенбаха стороны договорились активизировать усилия по сбору дополнительных средств в Чернобыльский фонд «Укрытие» и Счет ядерной безопасности. Кроме того, правительство Украины пообещало утвердить четкие графики реализации всех проектов на ЧАЭС. Напомним, ранее Клюев заявлял, что окончательная стоимость строительства конфаймента над объектом «Укрытие» на четвертом энергоблоке ЧАЭС составляет 870 млн. евро.