АМКУ остановил рост цен на подсолнечное масло - Костусев

Антимонопольный комитет Украины остановил рост цен на подсолнечное масло в стране. Об этом сегодня в Ялте заявил глава АМКУ Алексей Костусев, передает КИА. «Мы внимательно отслеживаем ситуацию на рынке … подсолнечного масла. Наметилась только тревожная такая тенденция, на доли процентов стала повышаться цена, – по всей стране моментально мы начали проверки. И я думаю, мы этот процесс остановили», – сказал Алексей Костусев. Он подчеркнул, что повышение стоимости указанного продукта является необоснованным, так как Украина производит его в 8,5 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления в стране. Напомним, в сентябре Антимонопольный комитет Украины рекомендовал двум крупнейшим производителям подсолнечного масла в стране воздержаться от необоснованного повышения цен.