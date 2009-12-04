Клиент против банка: Как не потерять жилье за долги?

7 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Клиент vs Банк: Как не потерять жилье за долги?»



В пресс-конференции принял участие председатель правления Международной общественной организации «Международная лига защиты прав граждан», известный правозащитник Эдуард Багиров.





Эдуард Багиров: Тема очень интересная, потому что она касается имущественного права граждан Украины. Сотни тысяч граждан могут пострадать, потерять свое имущество. Во взаимоотношениях с банками их позиция, безусловно, ослаблена. Почему? Есть приказ Министерства юстиции, который регламентирует работу нотариусов. И в данном случае право Министерства вносить изменения в данный приказ для улучшения, для удобства граждан, которые нуждаются в услугах нотариусов. По идее любой документ, который готовится и подписывается органами власти, должен быть во благо людей, граждан Украины. Если чиновники министерства, ведомства не дорабатывают, не дописывают какой-то документ, и он потом утверждается, то, как следствие, создаются определенные проблемы.

В данном случае приказ, который был изменен в декабре этого года, я более чем уверен, будет большой проблемой для тех граждан, которые в силу экономических проблем не могут вовремя рассчитаться с банками. И не важно, какую сумму денег они оплатили за квартиру, которую они взяли в кредит - 10%, 50% или 90%, если он в течение трех месяцев имеет проблемы с банками в виде неуплаты процента от тела кредита, то банк может в одностороннем порядке обратиться к нотариусу за нотариальными надписями, потом в БТИ, и забрать квартиру. Это будет по этому приказу законным.

Как вы знаете, раньше была другая процедура, более законная, так как нотариальные надписи нотариуса не давали оснований для того, чтобы в одностороннем порядке забирать квартиру. Надо было обращаться в суд, и граждане Украины в судебном порядке могли доказать свои законные права и интересы. В данном случае измененный приказ отстраняет механизм судебных рассмотрений, соответственно, возникает серьезная проблема. Так как когда у вас уже отберут квартиру, следующим шагом после регистрации нотариуса в БТИ будет подача в суд о выселении уже бывшего клиента банка, бывшего владельца. Еще раз повторяю: не важно, какую сумму он оплатил, выплатил кредит или выплатил за квартиру. Соответственно, решением суда он будет выставлен на улицу.

Чисто по-человечески можно понять людей, которые окажутся в такой ситуации. Можно понять и банки. Я не призываю граждан, которые имеют проблему, не выплачивать кредиты, не выплачивать проценты по телу кредита. Необходимо найти общий язык, чтобы не возникала ситуация Х, когда банк обращается к нотариусу, и в одностороннем порядке забирает квартиру.

Но, с другой стороны, я считаю, что в нашем Министерстве юстиции, и чиновники, которые готовили этот документ к подписи министра, должны думать о правовых последствиях для наших граждан, которые, к сожалению, являются заложниками решения конкретных чиновников, или в том числе наших родных народных депутатов, которые принимают законы.

Я понимаю, что данный приказ изменен в интересах лоббирующих финансовых структур - банков. Банки заинтересованы упростить процедуру изъятия залоговых квартир. Это понятное дело, то есть если процедуру рассмотрения судом затягивают на месяцы, на годы, то надо упростить, а для этого необходимо устранить в нормативно-правовых актах, которым является данный приказ, или и в законе те пункты, которые могут создать проблему. Соответственно, они пролоббировали, министерство отменяет те пункты, которые им мешают, и нормально, руки развязаны, можно свободно отбирать у людей квартиры. А то, что люди окажутся на улице - не важно: старики, дети - никого не волнует. Главная цель – максимально получить выгоду от того, что отберешь квартиру.

Я с пониманием отношусь к банкам. Я еще раз говорю: я не призываю, чтобы были конфликты с банками. Но вопрос в другом, ситуация усугубляется тем, что государственный орган, который по закону, по своему положению обязан в своей деятельности учитывать интересы простых людей, не банков, не коммерческих страховых компаний или финансовых групп, а простых людей, которых у нас очень много, я имею в виду клиентов банков. И когда происходят такие изменения, их надо изучать через призму интересов граждан, простых людей.

К сожалению, выводы однозначны: изменения будут грубо нарушать права граждан Украины, сотен тысяч граждан. А если взять еще их близких, родственников, детей, родителей, то это уже миллионы граждан, которые, к сожалению, росчерком одной руки автоматически переходят из разряда относительно защищенных в правовом отношении к менее защищенным. Это неправильно.

Надеюсь, что мы сможем донести нашу совместную солидарную позицию через СМИ министрам и юстиции, и других министерств, что так делать нельзя. Я понимаю, что есть лоббистские интересы финансовых групп, но надо думать о последствиях. Я понимаю, что наши министры не боятся ничего, ни отставки и т.п. Если бы это было в Европе, то однозначно была бы серьезная проблема у министра юстиции или другого министра. Я не ставлю цель, грубо говоря, «наехать» на министра юстиции, я его считаю нормальным чиновником, но ненормальным я считаю то, что он подписал этот приказ. Это ненормально, потому что от этого пострадают сотни тысяч людей в угоду нашим уважаемым банкирам.



«Главред»: Какой выход из этой ситуации для рядового гражданина?



Эдуард Багиров: Есть несколько вариантов. Либо Министерство отменит изменения в данный приказ, это - первый вариант. Второй вариант – попытаться в судебном порядке оспорить этот приказ. По нормативным документам и по закону граждане, которых это коснулось, могут оспорить изменения в этом приказе. Третий вариант – уповать на Бога и на то, что у чиновников появится совесть, и у банков не будет сильной жажды наживы отбирать у людей, дадут какой-то шанс, найдут взаимопонимание. Хотя это сложно, последнее время банки становятся все слепее и глухее.



Телеканал «Украина»: Пока люди будут уповать на Бога, пройдет какой-то период времени. По вашим прогнозам, сколько квартир выйдет на рынок и дойдет ли реально до этого в этот промежуток времени?



Эдуард Багиров: Те, кто лоббировал изменения в данную инструкцию, естественно, прогнозировали, там тоже есть аналитики, которые могут анализировать динамику. Соответственно, я думаю, что пока они одумаются, пока Господь Бог поможет нам, простым людям, то, наверное, пройдет определенное время, и за это время они постараются использовать максимальное количество работы нотариусов, через БТИ. Это могут быть десятки тысяч квартир по всей Украине, а может, даже и больше. Я бы этого не хотел, но это реальный факт.

Если бы я планировал такую работу, такую финансовую карательную акцию, то я бы подготовил все пакеты документов, которые только подписываются, и сразу бегом к нотариусу. То есть представители от банков с семи утра стояли бы возле нотариуса в очереди, нотариусы делают нотариальные надписи. Это возможно в течение часа-двух. Тем более, если американский «зеленый президент» поможет, так это вообще будет на потоке, в рабочем порядке.



Вопрос из зала: Сколько времени занимает процесс изъятия квартиры?



Эдуард Багиров: Для простого смертного – неделя. А для банков – час, полчаса. И все.



«Главред»: Сколько времени занимает непосредственный процесс выселения?



Эдуард Багиров: С выселением, конечно, проблема, но самое главное для банка - получить право собственности. То есть банк получает право собственности на квартиру, соответственно, он ее владелец, и он эту квартиру может на самый крайний случай перевести на свой уставной баланс, повысить капитализацию банка, хотя бы так. Хоть какая-то будет помощь, если они захотят в будущем получить финансирование за рубежом и надо показать, что они имеют недвижимость. Могут пойти по такому пути. Тоже вариант, неплохая идея: если банк забирает квартиру, но не отбирает фактически, не выселяют, то они могут использовать эти квартиры для получения внешнего займа, это тоже будет решением финансовых проблем банка. Те банки, которые будут массово скидывать квартиры, - это проблемные банки, они перед кризисом.

Процедура займет час-полтора-два: доехать от нотариуса до БТИ. То есть проблем с юридическим оформлением, переоформлением квартиры вообще нет никаких.

Вы представляете, человек выплатил более 75% стоимости квартиры, 80-90%, считайте, своя квартира, сделал ремонт. Поверьте, в 50-60% квартир, взятых в кредит, сделали ремонт. Возникла проблема, уволили с работы, заболели родственники - в жизни все бывает, - месяц не заплатил, тебе приходит бумага: извините, вы уже не хозяин квартиры, пошел вон. Это нормально?



«Главред»: Эти выплаченные 75% возвращаются?



Эдуард Багиров: Да. Но дело в том, что вы оплачиваете сумму за прошлогодней стоимостью, а получаете по рыночной стоимости сегодня. По сути дела, не ту сумму, которую вы выплатили, а стоимость квартиры. Это будет сложно, потому что по договору кредита, клиент обязан выплатить полную сумму стоимости и тело кредита, и проценты по кредиту. Соответственно, получить свои деньги будет проблематично.



Читательница сайта «Главред» Мирослава (Ukraine, Kiev): Почему все валютные риски должен нести заемщик, если на момент подписания валютного ипотечного договора банк оценивал факт получения мною доходов в национальной валюте?



Эдуард Багиров: При подготовке пакета документов на получение кредита, в том числе на жилье, на автомобиль, многие наши соискатели кредитов брали фиктивные документы, справку о работе и доходах. В последнее время к нам начали обращаться клиенты, они говорят, что службы безопасности банков шантажируют клиентов, что они обратятся в правоохранительные органы с тем, что у них фиктивные документы, а это уже уголовная ответственность.

Что же касается взаимоотношений заявительницы с банком, то по Гражданскому кодексу все определяется в договоре. Если вы это указали в договоре и приняли на себя обязательства своей подписью, соответственно, вы их должны выполнять. Кредиты долларовые, гривневые или в других валютах – это предмет совместной договоренности с банком. Банк в данном случае выполняет обязательства со своей стороны: выдает кредит в долларах, и возвраты должны быть в долларах.

Если, конечно, Национальный банк одновременно не изменит саму процедуру для всех банков. Сейчас поступило предложение, что возврат взятого ранее долларового кредита будет в гривнах. Это я считаю нормальной политикой, в Нацбанке, слава Богу, в этом вопросе сработали профессионально, так как таким образом мы укрепим национальную валюту, и для людей будет проще.



Вопрос из зала: Этот приказ уже вступил в законную силу и уже на сегодня могут быть использованы эти нотариальные надписи?



Эдуард Багиров: Да. Но самое интересное, что все органы власти, соответственно Указа Президента от 1993 года, должны пройти государственную регистрацию. И Минюст является тем уполномоченным органом центральной власти, который изучает все документы, которые принимаются, и дает свое добро на сайте Минюстиции: признали, не признали. Но документ, который они принимают внутренне, сверху не контролируют. То есть как бы левая рука подписывает, а правая утверждает. Поэтому, соответственно, приказ, подписанный министром, если это был бы документ Министерства финансов, образно говоря, то после подписи министра он вступает в силу. Если он сам себе подписал приказ, то, соответственно, он уже вступил в силу.



Читатель сайта «Главред» Санек (Ukraine, Kiev): Может ли банк отобрать залоговое имущество, если там прописано двое пенсионеров-родителей, а ипотека оформлена на их сына? Спасибо заранее.



Эдуард Багиров: Да, конечно, без проблем. Не важно: инвалиды, старики.



Вопрос из зала: За яких умов банк не може забрати квартиру?



Эдуард Багиров: Квартиру заберут в любом случае. Если банк поставил цель забрать квартиру у проблемного заемщика - через нотариуса, через суды - банки всегда забирают. Это вопрос времени. Как отсрочить, чтобы создать определенные временные проблемы для банка и находиться в этой квартире.

Это могут быть дети. Закон защищает права детей, нельзя их выписывать и выкидывать на улицу. Есть инвалиды и старики в том числе, можно попытаться отсрочить через судебный механизм. Но в любом случае, как бы долго ни тянулись судебные споры с банком, банки выигрывают судебные процессы, как правило, в 95% случаев, если не больше, в зависимости от времени. Если у судьи совести нет, он закрывает глаза на все на законы, на интересы детей, инвалидов, он принимает решение в течение месяца, два-три заседания и решение есть. Потом апелляции и выше.

Процедура судебных рассмотрений может занять, - при наличии потенциальной возможности банка через свой юридический департамент, там есть и другие схемы, коррупционные и т.п., - примерно полгода, вместе с апелляцией. Практически, если все начать в декабре, то где-то в апреле-мае можно освободить очень много квартир. Независимо от того, прописаны ли там дети и т.д.

Вот это меня больше всего беспокоит. Одни законы защищают права детей, инвалидов, стариков, а другие механизмы, которые отменяют законы, отменяют нормы Конституции, права граждан защищать свои права в суде.

Можно подать в суд, что нарушаются права ребенка. Но фактически хозяином квартиры будет банк. Вы поймите, у нас есть еще и конституционная норма, которая защищает права собственности. Судиться можно, можно нанять профессионального юриста, адвоката, но стоимость услуг адвоката будет стоить больше, нежели если вы арендовали бы квартиру. Я не знаю, стоит ли заниматься защитой своих прав, когда государственные органы отказались от защиты ваших прав путем изменения в инструкции.

Я очень надеюсь, что наши заявления услышат. Я понимаю, что это вызовет недовольство. Мы должны определиться, в чьих интересах мы работаем, кому мы помогаем. Банкам? - Не вопрос, мы будем молчать. Если простым людям, то давайте помогать, давайте доведем это до тех, от кого зависит этот вопрос: пусть отменяют, пусть возвращают нормальную норму и возможности людям оспаривать свои права в судебных инстанциях. Я понимаю, это будет сложно, но это возможно.



Вопрос из зала: Яким законам будуть суперечити подібні нововведения?



Эдуард Багиров: Конституции. Этого достаточно. Конституции и законам Украины. Я готов отстоять каждое свое слово в судебном порядке, если кем-то будет подан иск на мое заявление.

Дело в том, что даже в Министерстве признаются, что не все нормативно-правовые акты, которые они утверждают, имеют законную силу. Если зайти на сайт Минюста, можно увидеть, когда они давали добро, а потом сами же отменяли данный нормативный документ.

Я вам приведу пример, что приказ министра в отношении организации, которую я возглавляю, был отменен. Слава Богу, я ему за это очень благодарен, министр буквально в октябре подписал приказ, а в ноябре посмотрел под другим углом и отменил.

Я очень надеюсь на нашу пресс-конференцию, что мы сможем обратить внимание министра и его помощников, которые составляли изменения. Приказ, касаемый моей организации, был отменен в связи с тем, что помощники сделали неправильный юридический вывод. То есть они подготовили министру юридический вывод, подали, министр посмотрел и подписал. В данном случае может быть то же самое действие. То есть юридический вывод может иметь одно значение, министр не может читать все приказы, их там десятки тысяч, он полагается на помощников.

Я очень надеюсь, что мы сможем обратить его внимание, чтобы он нашел время, пристально изучил данный документ и, соответственно, дал команду, чтобы вернуть обратно. Я на это очень надеюсь, поэтому я здесь с вами. Я понимаю, что отношения с Министерством мы испортим, с банками испортим, будет много недовольных, многие будут злиться на это, но мне плевать.



«Главред»: Всегда ли банку выгоднее забрать квартиру? Или можно пойти на встречу клиенту и продлить срок?



Эдуард Багиров: Я неоднократно выступал на пресс-конференциях на протяжении этого года кризиса и говорил, что банки должны найти взаимопонимание с клиентами. Я знаю многих руководителей банков, я с ними общаюсь, вне официальных помещений. Я пытаюсь убедить их в том, что жесткая позиция «я – банк, а ты – клиент, ты - никто» - неправильна. Многие банкиры изначально шли по неправильному пути, а потом поняли, что так нельзя, годами зарабатываешь себе имя, имидж надежного банка, и его можно потерять за короткое время.

Поэтому в данном случае я не рекомендую банкам бежать к нотариусам и быстренько переоформлять квартиры, потому что будет обвал на рынке недвижимости. Те, которые еще не успели оформить, их стоимость будет в разы меньше. Это проблема и для тех граждан, которые получили кредит, и для банка, потому что они не смогут реализовать второй, третий этап имущественного права, и они потеряют гораздо больше.

Я надеюсь, что такая публичность благодаря содействию «Главред» поможет довести до банкиров, чтобы они не давали команду «Бегом, бегом!». Они из-за жадности или желания быстро получить доход скидывали квартиры, и сейчас проблема с понижением цен связана именно с тем, что они необдуманно действовали тогда.

Каждый банк или банкир считает себя продвинутым и умным, что может реализовать отдельно свои узкие финансовые интересы, чтобы скинуть быстренько на рынок. Это далеко не так. Потому что они все умные, по сути дела, они все будут действовать по одной схеме, а это будет проблема для всех.



Читатель сайта «Главред: Юрий (Ukraine, Kharkov): Действительно ли, что если погашать хоть какую-то часть обязательств по кредитному договору, то залоговое имущество отобрать у вас не имеют права? Если "да" - какова эта часть?



Эдуард Багиров: Во-первых, стороны должны выполнять все договорные обязательства. Есть кредитный договор, вы приняли на себя обязательства оплачивать по взаимно составленному графику. Если возникают какие-то проблемы, я предлагаю всем гражданам Украины: не нужно на словах, берете бумагу, и пишете: я, клиент такой-то, взял кредит, договор номер такой-то, имею определенные финансовые проблемы, прошу вас рассмотреть другую схему, то есть 10%, 30% от суммы, или просите кредитные каникулы, и отправляете по почте, фиксируете.

Когда ко мне приходят и говорят: мы позвонили, сказали. Я спрашиваю: во-первых, с кем вы разговаривали? фамилия, должность? Как можно доказать, что вы звонили? То есть необходимо все свои предложения, просьбы, требования банку оформлять письменно и копию оставлять себе. Или вы идете в банк фиксируете себя, или же вы отправляете заказное письмо. Вы знаете, что если вдруг завтра будут проблемы, надо будет обратиться с жалобой в территориальное управление Национального банка, как в орган, контролирующий работу банков, или в Управление защиты прав потребителя, или в суд, то есть в любые инстанции, - вам будет нужно документальное подтверждение того, что вы обращались и вам отказали.

В данном случае говорить о том, будет ли нормально или нет платить 10, 20, 30% - это зависит от того, насколько это устраивает банк и клиента. То есть опять-таки предмет договоров устных в начале, а потом - письменных.



Вопрос из зала: Какова процедура выселения? Сколько времени она занимает?



Эдуард Багиров: По нормальной процедуре банк письменно извещает за две недели, за месяц о том, что в такой-то день, в такое-то время освободите квартиру и отдайте ключи, или же мы приедем и «поможем вам с выселением».

Такие «письма счастья» отправляют.

Это нормальная процедура. А может быть самая простая – сначала банк обращается в райотдел милиции о том, что данная семья незаконно владеет квартирой, показывает документы. Милиция отписывает: «ваши требования законны, обращайтесь в суд». Далее – в день совершения «акции возврата квартиры» дежурного по райотделу извещают, что если будут звонки о нападении на эту квартиру, это не так – это банк реализовывает свое законное право на квартиру.

Вам достаточно открыть дверь, и к вам в квартиру зайдут… нет, не к вам, а в квартиру банка зайдут люди и помогут вам добровольно или принудительно выселиться в коридор. Милицию вызывать бесполезно, потому что милиция не приедет – она извещена, что это квартира банка.

Потом, сидя на чемоданах, вы можете судиться, писать жалобы в прокуратуру.



«Главред»: К вам обращались люди с такой проблемой?



Эдуард Багиров: Обращались, и даже один коллега с 5 канала. Его выселяли в 3 часа ночи. Мы с 2 часов ночи до 5 утра в телефонном режиме решали эту проблему. Я общался с участковым, с милицией, с представителями банка.

Суд проиграли, а обратились к нам, уже когда его выселяли из квартиры.



«Главред»: Не получилось помочь?



Эдуард Багиров: Мы оставили там имущество под гарантии, чтобы их не выкидывали на улицу, потому что 5 утра, там и погода была неблагоприятная. Но потом ему пришлось уйти.

Это может произойти в любое время. Банк считает: это моя квартира, и я могу зайти в любое время дня и ночи и попросить выйти оттуда чужих людей. Логика, конечно, есть, но я не хотел бы, чтобы таким образом банки получали право собственности при содействии органов государственной власти. Эти органы должны помогать гражданам, а не финансовым учреждениям.



Читатель сайта «Главред» Вячеслав (Ukraine, Odessa): Может ли банк претендовать на имущество, кроме залогового жилья, если нынешняя цена этого залога не погашает оставшейся суммы кредита? Спасибо.



Эдуард Багиров: Может. Даже более. Если у вас есть что-либо ценное – автомобиль дача, трейлер – они могут наложить арест на это имущество и принудительно его реализовать. Более того – если жена выступает поручителем, то на имущество поручителя – в том числе.



«Главред»: Как в таком случае можно себя обезопасить? Быстренько все переоформить?



Эдуард Багиров: Были случаи, когда переоформление признавали незаконным. Если у вас есть проблемы с банками, то это уже серьезные проблемы.

Очень мало законов и нормативных актов, которые защищают права клиентов. Поэтому я и согласился выступить, прекрасно понимая последствия, которые могут быть.

Если мы сможем донести эту информацию, это будет означать, что мы сделали социально полезную работу и с нами считаются чиновники, от решения которых зависят судьбы многих людей.



Вопрос из зала: Какую статью Конституции нарушает приказ Минюста?



Эдуард Багиров: Мы говорим о жилье. Естественно, право на жилье. Мы говорим о нормальных условиях проживания, право на получение медицинской помощи. Если вы не прописаны, вы не попадете в поликлинику. На работу устроится гораздо труднее, если вы не прописаны и не имеете постоянного места жительства. Пенсионное обеспечение – если дедушку выгнали из квартиры, он будет витать в воздухе, пока будут определяться, где ему выплачивать пенсию. И т.д.

Т.е. теряя жилье, человек теряет многие другие права, которые закреплены Конституцией. Я уже не говорю о вреде здоровью человека.



Читатель сайта «Главред» Сергей (Ukraine, Kiev): Как оспорить заниженную оценку предмета ипотеки сделанную околобанковскими структурами для установления (возможно в суде) справедливой цены при передаче ипотеки в погашение кредита? Спасибо



Эдуард Багиров: Отличный вопрос. Во-первых, банки грубо нарушают законы. Я думаю, очередным моим иском будет иск против «околобанковских» оценщиков и «околобанковских» страховых компаний. Они нарушают антимонопольное законодательство Украины, когда банки самовольно аккредитуют у себя оценщиков. Эти оценщики оценивают, как правило, на 10-20% ниже. На покупку квартиры оценщик оценивает уже не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения стоимости, и человек фактически оплачивает большую сумму.

Действия банков и так называемых оценщиков абсолютно незаконны, и это предмет судебного спора. Такие споры выигрываются в рабочем порядке. Если вы не согласны с решением оценщика, надо обращаться в суд и оспорить решение данного оценщика.



«Главред»: Посоветуете ли вы сегодня рядовому гражданину Украины брать ипотечный кредит?



Эдуард Багиров: Если он финансовый самурай. Это самоубийство. Это значит угробить финансовое будущее своих детей и внуков.