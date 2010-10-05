Сорос считает, что США пора выходить из рецессии

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос считает, что США должны принять очередной пакет стимулирующих мер, чтобы ускорить выход из рецессии и сократить уровень безработицы. "Я убежден в том, что необходим новый сильный пакет государственных мер для стимулирования экономики. Сейчас такие времена, что мы не можем рассчитывать на то, что частный сектор обеспечит рабочие места незанятым трудовым ресурсам ", - заявил всемирно известный финансист и меценат во вторник во время выступления с докладом на конференции о суверенных фондах в стенах Колумбийского университета. Его призыв прозвучал на фоне жесткой критики сторонников консервативных взглядов в адрес президента США Барака Обамы в связи с его экономической политикой, которую республиканцы называют "убивающей бизнес", и первым стимулирующим пакетом, который не принес ощутимых изменений на рынке труда. "Без выкупа активов финансовая система оставалась бы в парализованном состоянии и рецессия была бы более драматичной и длительной", - сказал Сорос. Он назвал политически мотивированным решение Обамы выкупать активы вместо национализации банков. Однако отметил, что политический результат был обратным - популярность президента резко упала после того, как банкиры вновь на фоне кризиса начали получать миллионные бонусы, а положение простых американцев все более ухудшалось.