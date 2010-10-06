За 9 месяцев госбюджет Украины собрал 164,838 млрд грн

За январь-сентябрь 2010 года общая сумма доходов Государственного бюджета Украины составила 164 838,3 млн грн, что на 32 876,6 млн грн, или на 24,9% больше, чем за соответствующий период 2009 года. Об этом «Главреду» сообщили в Государственном казначействе Украины. В январе-сентябре 2010 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 143 819,2 млн грн, что на 36 403,1 млн грн, или на 33,9% больше соответствующего показателя 2009 года. Налоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за отчетный период составляли 118 671,1 млн грн, что на 28 170,0 млн грн, или на 31,1% больше от поступлений за января-сентябрь 2009 года. Неналоговые поступления в общий фонд государственного бюджета составляли 20 320,7 млн грн, что на 8 657,5 млн грн, или на 74,2% больше соответствующего показателя января-сентября 2009 года. В специальный фонд государственного бюджета за 9 месяцев 2010 года поступило 21 019,1 млн грн (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений и бюджетного возмещения НДС ОВГЗ). Напомним, в отчете Счетной палаты Украины о выполнении Госбюджета в I полугодии, направленном Президенту, правительству и парламенту, отмечалось, что доходы общего фонда бюджета в 2010 году не будут выполнены примерно на 10 млрд грн.