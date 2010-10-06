Украина все меньше интересует инвесторов

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в третьем квартале снизился с 3,25 до пункта 3,20 по пятибальной шкале. Такие результаты исследования Европейской бизнес-ассоциации передает Deutsche Welle. В отчете ассоциации говорится о том, что таможенные процедуры и технические барьеры препятствуют работе инвесторов в Украине. Треть опрошенных представителей иностранных компаний, которые работают в Украине отметила, что качественных изменений инвестиционного климата после президентских выборов не произошло. Инвесторы отмечают, что улучшилась ситуация с возмещением НДС, но в то же время все ухудшается процесс упрощения таможенных процедур и техническое регулирование. Остальные показатели, в частности реформирование судебной системы, земельная реформа, валютное регулирование остались без изменений. «Индекс демонстрирует, что в прошлом году в Украине инвесторов более всего пугала нестабильность. Теперь факторы другие. Но в то же время постоянно для инвесторов проблемой является местная коррупция», - отмечает директор по международным связям и отношениям с инвесторами Джок Мендоза-Вилсон. Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук говорит, что на инвесторов усилилось административное давление. Ухудшение таможенных процедур, отмечаемое инвесторами, Боярчук отмечает задачей власти наполнить бюджет. «И таможенные и налоговые органы цеплялись к чему угодно: возвращали и не принимали налоговые документы, только бы найти зацепки, чтобы насчитать дополнительные средства», - отмечает он.