Госдолг Украины в августе почти достиг 50 млрд долларов

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины в августе 2010 года вырос на 5,4%, или на $2,47 млрд, - до $48,304 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов в среду, передает «Интерфакс-Украина» . Согласно данным министерства, всего с начала текущего года общий госдолг увеличился на 21,3%, или на $8,49 млрд, тогда как месяцем ранее (в июле) он увеличился на 6,5%. В сообщении отмечается, что существенный рост госдолга в августе объясняется выпуском НДС-облигаций на 16,4 млрд грн ($2,07 млрд по текущему курсу), тогда как в июле госдолг увеличился за счет получения $1,9 млрд первого транша кредита stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Минфин пока не сообщает данных о динамике госдолга в сентябре, однако уже можно прогнозировать дальнейший рост обязательств страны, так как этом месяце правительство разместило еврооблигации на $2 млрд.