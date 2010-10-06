МинАПК хочет еще одного регулятора по земельным вопросам

Министерство аграрной политики Украины инициирует создание Государственного фонда оптимизации сельскохозяйственного землепользования. Соответствующий законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликован на сайте министерства. Согласно документу, Госфонд оптимизации сельскохозяйственного землепользования будет осуществлять регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения с целью оптимизации структуры сельскохозяйственного земельного фонда страны, преодоления его избыточного дробления, предотвращения злоупотреблений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения их рационального использования. Законопроектом предусмотрено, что госфонд имеет право преимущественного выкупа земель сельскохозяйственного назначения частной собственности, расположенных вне границ населенных пунктов, которые отчуждаются их владельцами; выкупа земель частной собственности, которые не используются вообще или по их целевому назначению; земель, переданных в залог банкам по договору ипотеки, если их владельцы не выполняют своих обязательств, которые обеспечены залогом земельного участка; продажи земель сельхозназначения гражданам Украины для создания фермерских хозяйств. Кроме того, Госфонд оптимизации сельскохозяйственного землепользования осуществляет мониторинг состояния использования земель сельскохозяйственного назначения их владельцами и пользователями и предоставляет органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предложения относительно улучшения использования таких земель в соответствии с полномочиями отмеченных органов власти, которые определены законом. Предполагается, что Государственный фонд оптимизации сельскохозяйственного землепользования создается Кабинетом министров Украины и будет подчинен ему.