Берите ипотеку, если вы - самурай

16 ноября 2009 года Министерство юстиции издало приказ, во многом упрощающий процедуру изъятия банками жилья у клиентов-ипотечников, которые имеют долги по выплатам кредита. Так, согласно приказу, теперь банку нет нужды обращаться в суд, чтобы отобрать у должника жилье – для этого достаточно получить исполнительную надпись нотариуса с последующей регистрацией в Бюро технической инвентаризации.

Насколько это решение конституционно? Что делать должнику банка, не имеющему возможности платить по кредиту? В каком случае банк не имеет права отбирать у должника жилье?

Эти вопросы в пресс-центре «Главреда» прояснил председатель правления Международной общественной организации «Международная лига защиты прав граждан», известный правозащитник Эдуард Багиров.



Минюст сыграл роль лобби банкиров



По оценкам Эдуарда Багирова, вследствие этого решения Минюста «не тысячи, не десятки тысяч, а сотни тысяч граждан Украины могут потерять свое имущество».

Причем с формальной точки зрения пострадать могут все должники банков, взявшие ипотечный кредит, вне зависимости от того, какая сумма долга уже выплачена. Даже в случае оплаты 90% тела кредита и процента по кредиту, «если клиент банка в течение трех месяцев имеет проблемы в виде неуплаты процента и тела кредита, банк может обратиться к нотариусу за нотариальной надписью, а потом через Бюро технической инвентаризации забрать квартиру», - рассказал Эдуард Багиров.

Правозащитник пояснил, что ранее нотариальная надпись не являлась основанием для изъятия жилья. Для этого банк должен был обратиться в суд, где его клиенты – граждане Украины – «могли доказать свои законные права и интересы».

Теперь же одной исполнительной надписи нотариуса и регистрации в БТИ достаточно, чтобы «клиент был выставлен на улицу».

Исходя из этого, Эдуард Багиров делает вывод, что Минюст в данном случае играет роль лобби банковских структур, которые «заинтересованы в упрощении процедуры изъятия залоговых квартир».

По словам правозащитника, в данном случае государственный орган – Министерство юстиции – «который обязан в своей деятельности учитывать интересы простых людей», защищает интересы финансовых групп. Что, безусловно, печально.



Приказ Минюста грубо нарушил права граждан



Приказ Министерства юстиции «будет грубо нарушать права граждан Украины, в частности, базовые конституционные права», - заявил правозащитник. «Мы говорим о праве на жилье, о нормальных условиях проживания, о праве на получение медицинской помощи. Если вы не прописаны, в поликлинику вы не попадете. На работу гораздо труднее устроиться, если вы не прописаны и не имеете постоянного места жительства. Пенсионное обеспечение: если дедушку выгнали из квартиры, то он будет витать в воздухе, пока будет решаться вопрос, где ему выплачивать пенсию», - привел примеры нарушения конституционных прав граждан Эдуард Багиров.

Таким образом, лишаясь жилья, человек лишается и значительной части своих прав, предусмотренных Конституцией.



Изъятые квартиры обвалят цены на недвижимость



«Можно понять клиентов, можно понять и банки», - признал Эдуард Багиров. Он подчеркнул, что ни в коем случае не призывает клиентов банков не выплачивать кредиты. «Стороны должны выполнять взятые на себя обязательства», - сказал он.

Вместе с тем правозащитник посоветовал клиенту и банку не доводить дело до крайности и попытаться найти общий язык и решить проблему мирным путем. Эдуард Багиров рассказал, что, встречаясь с банкирами, он «пытается убедить их в том, что жесткая позиция, что клиент – это никто, - неправильная позиция». Из-за такого отношения теряется авторитет банка, зарабатываемый годами.

Говоря о финансовой стороне вопроса, правозащитник отметил, что в результате «карательной банковской операции» по изъятию залогового жилья оно, это жилье, резко подешевеет – произойдет «обвал цен, и банки потеряют гораздо больше», - сказал он. Возможно, этот аргумент, как надеется правозащитник, остановит банки от чересчур активной «карательной» деятельности.



Три варианта выхода из ситуации. Упование на Бога – наиболее реалистический



Как рядовой гражданин, попавший в кредитную кабалу, может решить свою проблему?

Есть три варианта.

1.Если Минюст отменит внесенные в приказ изменения. Эдуард Багиров выразил надежду, что министр юстиции Николай Онищук «пристально изучит данный документ и даст команду вернуть его обратно».

2.Если клиент банка попытается оспорить приказ Минюста в суде. «Это нормативный документ, и по закону граждане, которых это коснулось, могут оспорить изменения в приказ в суде».

3.Уповать на Бога и «на то, что у чиновников появится совесть, а у банков - уменьшится жажда наживы».

Отвечая на вопрос читателя «Главреда», может ли банк отобрать квартиру, где «прописано двое пенсионеров-родителей», Эдуард Багиров сказал: «Да, конечно. Без проблем».

«Квартиру заберут в любом случае», - резюмировал правозащитник. По его словам, должник может лишь отсрочить неизбежный конец. «Это могут быть дети. Закон защищает права детей, их нельзя выкидывать на улицу. Есть инвалиды и старики. Можно попытаться отсрочить их выселение через судебный механизм».

Но, так или иначе, 95% судебных исков выигрывают именно банки.



Действия оценщиков от банков абсолютно незаконны



Читатель сайта «Главред» спросил: «Как оспорить заниженную оценку предмета ипотеки, сделанную околобанковскими структурами, для установления справедливой цены при передаче ипотеки в погашение кредита?» Отвечая на этот вопрос, Эдуард Багиров заявил, что банки грубо нарушают законы, пользуясь услугами «околобанковских» оценщиков. По его словам, такие оценщики при определении залоговой стоимости занижают реальную стоимость объекта на 10-20%. При продаже недвижимости они, наоборот, завышают цену.

«Действия банков и так называемых оценщиков абсолютно незаконны», - уверен правозащитник. Он посоветовал оспаривать решения оценщиков в судебном порядке.



Оформление права собственности – дело полутора-двух часов



Таким образом, на сегодняшний день банк может оформить право собственности на жилье должника за час-полтора – это среднее время, которое может потребоваться для получения исполнительной надписи нотариуса и оформления изменений в Бюро технической инвентаризации.

Процесс выселения, конечно, займет больше времени, «но самое главное для банка – получить право собственности», - объяснил Эдуард Багиров.

Чтобы выселить жильцов из квартиры, банк «обращается в райотдел милиции и сообщает о том, что данная семья незаконно владеет квартирой», подтверждая сказанное соответствующими документами. В день «совершения акции по возврату квартиры» дежурного по райотделу предупреждают о том, что на звонки по поводу выселения из квартиры такой-то реагировать не следует – все на самом деле законно. И тогда жильцам «достаточно просто открыть дверь (причем позвонить в нее могут в любое время суток), в которую зайдут люди от банка и помогут добровольно или принудительно выселиться в коридор».

Милиция не поможет, поскольку уже видела документы на жилье. Но потом, «сидя на чемоданах, можно судиться», - рассказал правозащитник.



Берите ипотеку, если вы… самурай



«Стороны должны выполнять взятые на себя обязательства», - сказал Эдуард Багиров. Но лучше всего быть обремененным как можно меньшим числом обязательств.

На вопрос «Главреда», стоит ли сегодня брать ипотечный кредит, правозащитник ответил: «Да, если вы финансовый самурай. Это самоубийство, означающее уничтожение финансового будущего своих детей и внуков». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Минюст издал антиконституционный приказ