Парламент разрешил «коммуналке» дорожать

Верховная Рада Украины отказалась поручить Кабинету Министров запретить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на потребляемые в быту природный газ и электроэнергию. За соответствующий проект постановления 7052 «О первоочередных мерах предотвращения повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги» в первом чтении проголосовали 50 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент «Главреда». Проектом предлагалось определить, что расходы на оплату жилкомуслуг, содержания жилья, пользования жильем, на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива не могут превышать 10% от среднемесячного совокупного дохода семьи. Также предлагалось поручить Кабмину принять меры по переводу объектов тепловой генерации с газа на альтернативное топливо (уголь, торф, биотопливо, солому), а также зафиксировать цены на уголь для населения по состоянию на 1 августа. Проект также предусматривал поручение правительству рассмотреть уменьшение тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги для населения как компенсацию подорожания газа, а также вопрос о введении единой методики расчета тарифов на комуслуги. Автором проекта постановления является председатель фракции КПУ Петр Симоненко.