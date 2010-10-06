Минфин планирует получить от МВФ 8 миллиардов в ІV квартале

Министерство финансов Украины планирует в ІV квартале получить транш кредита Международного валютного фонда на сумму эквивалентной 7,8 млрд. грн. Об этом сообщается в обнародованном на сайте ведомства Плане управления государственным долгом на ІV квартал 2010 года. «Внешние заимствования планируются за счет второго транша МВФ в объеме 7,8 млрд. грн. и поступления средств от международных финансовых организаций для финансирования проектов развития объемом 2,8 млрд. грн.», - говорится в документе. В конце июля 2010 года Международный валютный фонд одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев. Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши решено выделять по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества. В плане управления госдолгом указывается, что на протяжении первых девяти месяцев 2010 года государственные заимствования были осуществлены на сумму около 98 млрд. грн., что составляет 83,3% от запланированного объема заимствований.