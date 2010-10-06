Собственный капитал украинских банков вырос почти на 6 млрд грн

Собственный капитал банков Украины увеличился в сентябре 2010 года на 4,37%, или на 5,7 млрд.грн., — до 136,2 млрд грн. Об этом сообщает «Зеркало недели» по материалам НБУ. «По состоянию на 1 октября 2010 года собственный капитал банков составил 136,2 млрд.грн., или 14,8% пассивов банков», — говорится в сообщении. С начала года собственный капитал банков вырос на 7,9%, или на 10 млрд грн. При этом по состоянию на начало октября собственный капитал украинских банков все еще был меньше их суммарного уставного капитала (на 2,7%). По данным НБУ, общее количество действующих банков в прошлом месяце не изменилось: на 1 октября лицензию на осуществление банковских операций имели 176 банков. Из числа действующих кредитно-финансовых учреждений 20 банков — открытые акционерные общества (АО), один банк — закрытое АО, 154 банка — публичные АО, один банк — общество с ограниченной ответственностью. В состоянии ликвидации на 1 сентября находится 18 банков, из них 17 банков ликвидируются по решениям НБУ, один — по решению суда.