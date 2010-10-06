«Нафтогазу» разрешили увеличить уставной капитал

Президент Украины Виктор Янукович одобрил увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаз України» на 7,4 миллиарда гривен. Увеличение произойдет путем выкупа акций дополнительной эмиссии за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Закон о госбюджете, в котором идет речь о порядке приобретения акций НАК «Нафтогаз», опубликован сегодня на сайте главы государства. Поправки в закон были приняты в парламенте 23 сентября. Решение докапитализировать «Нафтогаз» на 7,4 миллиарда гривен Кабмин принял 4 августа.